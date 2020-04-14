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Вівторок, 14.04.2020
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ФІФА: Через коронавірус матчів збірних не буде до наступного року

ФІФА: Через коронавірус матчів збірних не буде до наступного року
20:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Міжнародні футбольні матчі зможуть відновитися не раніше 2021 року.

Таку думку висловив віце-президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) і глава конфедерації футболу Північної і Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ) Віктор Монтальяні, передає AP news.

54-річний канадський бізнесмен і спортивний чиновник назвав кілька причин, за якими в нинішньому році провести міжнародні матчі буде передчасно і не до кінця безпечно.

При цьому Монтальяні зізнався, що тримає в голові варіант з можливими міжнародними іграми у вересні.

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"На мій погляд, національні чемпіонати залишаються в пріоритеті. Міжнародні матчі все ще планують відновити у вересні, але я не дуже впевнений у життєздатності цього плану. Зараз все швидко змінюється. Не виключено, що на той момент ще будуть проблеми з перетином міжнародних кордонів. Якщо ми отримаємо зелене світло, щоб зіграти футбольний матч, я дуже сумніваюся, що він буде з уболівальниками. я просто не бачу цього. Думаю, що це дуже великий ризик", - заявив Монтальяні.

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ФИФА, Футбол, Коронавірус, Матчі збірних.
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