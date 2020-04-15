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"Шахтар" запустив клубний телеканал

"Шахтар" запустив клубний телеканал
18:21 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Це перший клубний телеканал в Україні.

Поки що показують архівні матчі, власний контент почнуть створювати з нового сезону. Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін повідомив на своїй сторінці у Facebook про запуск клубного телеканалу.

«Сьогодні, 15 квітня, розпочав мовлення клубний ТВ-канал «Шахтаря». Робота проводиться поки в тестовому режимі, а програмна сітка сформована переважно з архівних матчів.

На початку наступного сезону ми плануємо створювати власний відео контент, про що повідомимо уболівальникам додатково.

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З сьогоднішнього дня Shakhtar.TV працює для передплатників сервісу OLL.tv. Уже найближчим часом клубний канал з'явиться в мережах українських кабельних операторів і OTT провайдерів», - написав Палкін.

Нагадаємо, чемпіонат України тимчасово призупинили через пандемію коронавірусу. «Шахтар» пішов на вимушену паузу лідером турнірної таблиці.

Керівництво УПЛ планує дограти цей чемпіонат і не розглядає варіант його дострокового завершення. УЄФА надав час до 3 серпня для завершення сезону в національних чемпіонатах.

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Телеканал, Футбол, Шахтар, телебачення.
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