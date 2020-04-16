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ФК "Мілан" зацікавився українським гравцем Денисом Поповим

ФК "Мілан" зацікавився українським гравцем Денисом Поповим
09:32 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини спорту:Примітно, що наставник збірної України Андрій Шевченко також може посприяти переходу свого співвітчизника до "Мілану".

Гранд італійської Серії А ФК "Мілан" зацікавився послугами 21-річного українського футболіста Дениса Попова, повідомляє УНН з посиланням на "milannews24".

"Россонері" вирішили сконцентруватися на гравці київського "Динамо" через можливий відхід з команди аргентинського захисника Матео Муссакіо. Видання також зазначає, що перспективний Маттео Габбіа не може бути єдиним підкріпленням оборони, особливо в світлі недавніх травм бразильського центрбека Лео Дуарте.

На сьогоднішній день в двох клубах поки не говорять про цифри, але вартість трансферного переходу, ймовірно, не перевищить 15 млн. євро. "Динамо" може незабаром дати "россонері" згоду на перший контакт з агентом гравця.

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Додамо, в активі чемпіона світу серед 20-річних 17 поєдинків нинішнього сезону при 2 голах.

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ФК Динамо К, ФК Милан, Футбол, Россонери, Гравец, Денис Попов, Серії А.
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