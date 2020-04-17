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Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав країни, що можуть прийняти ЧС-2022
00:28 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:У Катару можуть відібрати право проведення світової першості.

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер назвав три країни, які могли б прийняти чемпіонат світу-2022, якщо Катар позбавлять права проведення турніру.

Слова Блаттера наводить ESPN. За словами екс-керівника ФІФА, турнір могли б прийняти Німеччина, США чи Японія.

"Німеччина могла б прийняти турнір. Але це означало б, що чемпіонат світу два рази поспіль пройде в Європі. Тому цей варіант не буде пріоритетним", - сказав Блаттер.

США повинні приймати ЧС в 2026 році разом з Канадою і Мексикою. На думку Блаттера, вони будуть готові провести турнір на чотири роки раніше:

"США могли б прийняти турнір замість 2026 року. Вони здатні, це ж не ракетобудування".

Крім того, Блаттер нагадав про наміри Японії:

"Японія також могла б провести ЧС. Вони претендували на проведення турніру у 2022 році".

"На щастя, на ЧС-2022 буде тільки 32 команди, а не 48, так що організаційні зусилля не будуть більшими, ніж в 2018 році", - додав Блаттер.

Нагадаємо, раніше мін'юст США подав в окружний суд східного округу Нью-Йорка обвинувальний акт, в якому назвав імена чиновників ФІФА, які отримали хабарі від Росії і Катару за свої голоси на виборах країн-господарок ЧС-2018 і ЧС-2022.

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Зокрема, зазначалося, що Катар оплатив голосування двох екс-членів Виконкому ФІФА - Рікардо Тейшейри та нині покійного Ніколаса Леоса. Через скандал із хабарництвом Катар можуть позбавити чемпіонату світу.

Блаттер очолював ФІФА з 1996 по 2015 рік. На даний момент він відбуває шестирічне відсторонення від футбольної діяльності. 

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Скандал, Катар, ФИФА, Зепп Блаттер, Колишній президент, Чемпіонат світу з футболу, Хабарництво.
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