Новини спорту:Луїш Каштру вважає, що краще скоротити наступний сезон, ніж поставити крапку в нинішньому.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020. В інтерв'ю виданню tsf.pt Каштру висловив думку, що потрібно дограти нинішній сезон, перш ніж починати наступний: "Немає ніякого сенсу починати новий сезон, не завершивши попередній.

Потрібно закінчити його, коли буде можливість. Чемпіонство - це результат боротьби за підсумками кількості турів, яку було затверджено на самому початку.

Нехай наступний сезон буде більш напруженим, можна відмовитися від розіграшу національних кубків, проводити по одному матчу на кожній стадії єврокубків, що завгодно. Однак зараз одне можна сказати напевно - наступний сезон не може початися без завершення поточного".

Нагадаємо, на момент зупинки сезону "Шахтар" впевнено лідирує в УПЛ, випереджаючи свого найближчого переслідувача "Зорю" на 13 очок, а також має хороші шанси на вихід у чвертьфінал Ліги Європи (у першому матчі 1/8 фіналу "гірники" на виїзді обіграли "Вольфсбург з рахунком 2:1).