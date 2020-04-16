Скачать
Четвер, 16.04.2020
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
Формула-1 выступила с заявлением касательно старта сезона 2020
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020

Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020
18:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини спорту:Луїш Каштру вважає, що краще скоротити наступний сезон, ніж поставити крапку в нинішньому.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру висловив свою думку щодо завершення футбольного сезону 2019-2020. В інтерв'ю виданню tsf.pt Каштру висловив думку, що потрібно дограти нинішній сезон, перш ніж починати наступний: "Немає ніякого сенсу починати новий сезон, не завершивши попередній.

Потрібно закінчити його, коли буде можливість. Чемпіонство - це результат боротьби за підсумками кількості турів, яку було затверджено на самому початку.

Нехай наступний сезон буде більш напруженим, можна відмовитися від розіграшу національних кубків, проводити по одному матчу на кожній стадії єврокубків, що завгодно. Однак зараз одне можна сказати напевно - наступний сезон не може початися без завершення поточного".

США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту

Нагадаємо, на момент зупинки сезону "Шахтар" впевнено лідирує в УПЛ, випереджаючи свого найближчого переслідувача "Зорю" на 13 очок, а також має хороші шанси на вихід у чвертьфінал Ліги Європи (у першому матчі 1/8 фіналу "гірники" на виїзді обіграли "Вольфсбург з рахунком 2:1).

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Спорт, Футбол, Тренер, ФК Шахтар, Луїш Каштру, Футбольний сезон.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Клуб першої ліги «Балкани» скоротив зарплати на 50%
02 Гравець НБА віддав 1 мільйон на боротьбу з Covid-19
03 ФК "Мілан" зацікавився українським гравцем Денисом Поповим
04 Хокеїст Кріс Верстіг оголосив про завершення кар'єри
05 США виділять 15 мільйонів на підтримку тенісного спорту
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся