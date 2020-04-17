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Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок

Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок
07:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Футболіст повинен в найближчі дні надати свідчення в прокуратурі Белграда.

Нападнику збірної Сербії та мадридського "Реалу" Лука Йовічу загрожує ув'язнення терміном до трьох років через порушення правил карантину, інформує УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Залежно від показань Йовіча, стане відоме його покарання.

Зазначається, що гравець може отримати за найлегшим сценарієм штраф в розмірі 1275 євро, а за найгіршого - до трьох років позбавлення волі. Також футболіста можуть посадити під домашній арешт. Це може завадити гравцю приєднатися на майбутній тренувальний процес “Реала”.

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Зауважимо, що спортсмен прилетів до Белграда з Мадрида у березні і повинен був провести в самоізоляції 28 днів. Однак він був помічений на вулицях міста.

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Все по темі:

Реал, Футбол, Карантин, Белград, Футболист, Лука Йович, Тюремний срок, Порушення карантину.
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