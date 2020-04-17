Футболісту "Реалу" загрожує тюремний срок

Новини спорту:Футболіст повинен в найближчі дні надати свідчення в прокуратурі Белграда.

Нападнику збірної Сербії та мадридського "Реалу" Лука Йовічу загрожує ув'язнення терміном до трьох років через порушення правил карантину, інформує УНН з посиланням на "Mundo Deportivo".

Залежно від показань Йовіча, стане відоме його покарання.

Зазначається, що гравець може отримати за найлегшим сценарієм штраф в розмірі 1275 євро, а за найгіршого - до трьох років позбавлення волі. Також футболіста можуть посадити під домашній арешт. Це може завадити гравцю приєднатися на майбутній тренувальний процес “Реала”.

Зауважимо, що спортсмен прилетів до Белграда з Мадрида у березні і повинен був провести в самоізоляції 28 днів. Однак він був помічений на вулицях міста.