Андрій Шевченко може очолити один із лондонських клубів

Новини спорту:Шевченко стане кандидатом на посаду “Челсі” після того, як нинішній рульовий Френк Лемпард завершить роботу на посаді.

Нинішній наставник збірної України Андрій Шевченко після роботи з "жовто-блакитними" може очолити один із лондонських клубів, передає УНН з посиланням на The Athletic.

Видання зазначає, що в українця досі зберігається тісний зв’язок з клубом. Наставник збірної України залишається в дружніх відносинах з власником “Челсі” Романом Абрамовичем і часто відвідує матчі команди.

Примітно, що 13-річний син Шевченка займається в академії “Челсі”.

Додамо також, у період з 2006 по 2008 роки Шевченко виступав за представника Лондона, перейшовши в 2006 році з “Мілану” за 51 млн. євро.