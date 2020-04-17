УЄФА розглядає нові дати для проведення фіналів єврокубків

Новини спорту:Вирішальні матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи можуть пройти в кінці серпня.

УЄФА продовжує обговорення можливого календаря єврокубкових матчів сезону 2019-2020.

Як повідомляє The Telegraph, Союз європейських футбольних асоціацій розглядає варіант з проведенням вирішальних матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи в кінці серпня.

Так, фінал ЛЧ може відбутися 29 серпня, а фінал ЛЄ - 26 серпня.

Також пропонується провести матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 28 і 29 липня, а іншу частину турніру - в серпні.

Завершення єврокубкових турнірів в кінці серпня може дозволити дограти національні першості.