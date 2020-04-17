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Тренер Вінченцо Спадафора сподівається на тренування команд з 4 травня

Тренер Вінченцо Спадафора сподівається на тренування команд з 4 травня
09:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Тренування професійних спортсменів в Італії можуть відновитися 4 травня.

Таке сподівання висловив міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора.

"Найближчі декілька тижнів будуть вирішальними для розуміння розвитку ситуації і того, коли і як ми зможемо повернути до життя професійний спорт всіх рівнів. Сподіваємося, що незабаром встановимо 4 травня, як дату відновлення тренувань. Хочемо встигнути до цього часу, навіть якщо тренуватися доведеться за закритими дверима", - передає слова Спадафора XSPORT.

Раніше повідомлялося, що футбольний сезон в Італії може бути відновлений матчами півфіналу Кубка країни "Наполі" - "Інтер" і "Ювентус" - "Мілан". Матчі Кубка Італії відбудуться 27 і 28 травня, а чемпіонат відновиться 31 травня та триватиме до 2 серпня.

Чемпіонат Європи з фехтування перенесли через коронавірус

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 17 квітня у світі зафіксовано 2 182 823 випадки коронавірусу, з них 145 551 летальні, 547 589 закінчилися одужанням пацієнтів. У США, де знаходиться найбільша кількість інфікованих у світі (678144), сьогодні зафіксували 574 нових випадки і 24 нові смерті (всього 34 641). В Іспанії кількість зареєстрованих випадків становить 184 948, в Італії – 168 941 (22 170 осіб померли, 40 164 особи одужали).

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Италия, Футбол, Тренування, Винченцо Спадафора.
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