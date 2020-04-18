УПЛ надасть футбольним клубам два тижні на підготовку після карантину

Новини спорту:Усі клуби української футбольної Прем'єр-ліги матимуть два тижні після карантину на підготовку до відновлення чемпіонату.

Про це йдеться у листі, який УПЛ розіслала клубам, повідомляє Zbirna.com.

"Клуби елітного дивізіону отримали чергові роз'яснення від УПЛ. У листі нагадується, що в Україні запроваджено карантин до 24 квітня, проте керівники українського футболу не виключають варіант, при якому обмеження масових заходів будуть продовжені. Терміни відновлення сезону в нашій країні, як і раніше, спрогнозувати неможливо, але УПЛ запевнила всі клуби, що з моменту зняття карантину у них буде не менше двох тижнів на підготовку до продовження виступів у внутрішніх турнірах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 12 березня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. 25 березня надзвичайну ситуацію запроваджено по всій Україні. Карантин подовжено до 24 квітня.