«Барселона» готова продати всіх, крім Мессі, тер Стегена і де Йонга

Новини спорту:22 квітня УЄФА має прийняти остаточне рішення як щодо національних змагань, так і щодо єврокубків.

Каталонський клуб готується до кадрової революції.

Єдиними футболістами, яких «Барселона» гарантовано не продаватиме в наступне трансферне вікно, є форвард Ліонель Мессі, воротар Марк-Андре тер Стеген і хавбек Френкі де Йонг, повідомляє ESPN.

Під час трансферного вікна «Барселона» хоче підписати форварда і розглядає в якості пріоритетних цілей нападника «Інтера» Лаутаро Мартінеса і Неймара з «ПСЖ».

Також каталонці зацікавлені в трансфері правого захисника, центрального захисника і центрального півзахисника.

У «Барселоні» розуміють, що через кризу, викликану пандемією коронавірусу, клубу для реалізації трансферних планів доведеться або продавати гравців, або включати їх в обміни.