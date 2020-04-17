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«Барселона» готова продати всіх, крім Мессі, тер Стегена і де Йонга

«Барселона» готова продати всіх, крім Мессі, тер Стегена і де Йонга
21:40 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:22 квітня УЄФА має прийняти остаточне рішення як щодо національних змагань, так і щодо єврокубків.

Каталонський клуб готується до кадрової революції.

Єдиними футболістами, яких «Барселона» гарантовано не продаватиме в наступне трансферне вікно, є форвард Ліонель Мессі, воротар Марк-Андре тер Стеген і хавбек Френкі де Йонг, повідомляє ESPN.

Під час трансферного вікна «Барселона» хоче підписати форварда і розглядає в якості пріоритетних цілей нападника «Інтера» Лаутаро Мартінеса і Неймара з «ПСЖ».

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Також каталонці зацікавлені в трансфері правого захисника, центрального захисника і центрального півзахисника.

У «Барселоні» розуміють, що через кризу, викликану пандемією коронавірусу, клубу для реалізації трансферних планів доведеться або продавати гравців, або включати їх в обміни.

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Месси, УЄФА, Барселона, Футбол.
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