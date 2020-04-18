Джанлуїджі Буффон підпише контракт з "Ювентусом"

Новини спорту:Очікується, що титулований страж воріт підпише однорічний контракт на тих же умовах, що і нинішня.

42-річний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон дав згоду на продовження контракту з туринцями, повідомляє УНН з посиланням на Tuttosport.

Ветеран футболу провів перемовини із президентом "Старої синьйори" Андреа Аньєллі. Обидві сторони дали згоду на продовження угоди до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні Буффон зіграв в 11-ти матчах, в яких пропустив 9 м'ячів, а у трьох баталіях відстояв на "нуль".

Додамо, Буффон виступає за "Ювентус" з 2001 року з річною перервою ("ПСЖ"). В його активі низка завойованих титулів на клубному та рівні національних збірних. Буффону тільки не підкорився виграш у Лізі чемпіонів.



