Джанлуїджі Буффон підпише контракт з "Ювентусом"

42-річний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон дав згоду на продовження контракту з туринцями, повідомляє УНН з посиланням на Tuttosport.
Ветеран футболу провів перемовини із президентом "Старої синьйори" Андреа Аньєллі. Обидві сторони дали згоду на продовження угоди до літа 2021 року.
У нинішньому сезоні Буффон зіграв в 11-ти матчах, в яких пропустив 9 м'ячів, а у трьох баталіях відстояв на "нуль".
Додамо, Буффон виступає за "Ювентус" з 2001 року з річною перервою ("ПСЖ"). В його активі низка завойованих титулів на клубному та рівні національних збірних. Буффону тільки не підкорився виграш у Лізі чемпіонів.