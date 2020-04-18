Скачать
Субота, 18.04.2020
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Джанлуїджі Буффон підпише контракт з "Ювентусом"

Джанлуїджі Буффон підпише контракт з "Ювентусом"
09:00 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Очікується, що титулований страж воріт підпише однорічний контракт на тих же умовах, що і нинішня.

42-річний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон дав згоду на продовження контракту з туринцями, повідомляє УНН з посиланням на Tuttosport.

Ветеран футболу провів перемовини із президентом "Старої синьйори" Андреа Аньєллі. Обидві сторони дали згоду на продовження угоди до літа 2021 року.

У нинішньому сезоні Буффон зіграв в 11-ти матчах, в яких пропустив 9 м'ячів, а у трьох баталіях відстояв на "нуль".

УПЛ надасть футбольним клубам два тижні на підготовку після карантину

Додамо, Буффон виступає за "Ювентус" з 2001 року з річною перервою ("ПСЖ"). В його активі низка завойованих титулів на клубному та рівні національних збірних. Буффону тільки не підкорився виграш у Лізі чемпіонів.


Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Контракт, Футбол, Легенда, Голкипер, Ювентус, Джанлуїджі Буффон.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Тоні Блум власник "Брайтона" пропонує ввести стелю зарплат
02 Джошуа і Ф'юрі можуть зустрітися у наступному бою
03 Неймар не повернеться до "Барселони" цього літа
04 УПЛ надасть футбольним клубам два тижні на підготовку після карантину
05 Джанлуїджі Буффон підпише контракт з "Ювентусом"
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся