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Піварич: Поки немає розмов про відновлення повноцінних тренувань

Піварич: Поки немає розмов про відновлення повноцінних тренувань
21:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Захисник «Динамо» Йосип Піварич розповів клубному сайту, що в київському клубі поки ніхто не говорив про повернення до групових тренувань на базі.

Динамівці продовжують займатися індивідуально.

«Виконую всю програму, яку гравцям прописує в нашому робочому чаті тренерський штаб. Тренування розписані на кожен день. П'ять днів з шести їжджу на базу, там виконую тільки бігову роботу.

Їздимо на Конча-Заспу разом з Вербичем. При цьому самим корпусом бази ми не користуємося, ставимо машину на парковку і відразу виходимо на поле. Тільки забираємо на рецепції GPS-датчики, щоб тренери могли відстежувати і фіксувати наші дані - як змінюється наш пульс під час тренування, скільки ми пробігаємо, в якому темпі.

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Поки ніхто нічого не говорив, ситуація з вірусом непередбачувана. Звичайно, всі футболісти хотіли б відновити повноцінні тренування якомога раніше, але ніхто не може знати, яка буде ситуація з епідемією завтра», - розповів Піварич.

Найближчими днями «Динамо» достроково не виходитиме з карантину і не збирається проводити групові тренування на своїй базі. Велика частина гравців київського клубу продовжують індивідуально приїжджати на базу і тренуватися.

Нагадаємо, що «Динамо» оголосило про продовження карантину до 24 квітня, саме до цього дня розрахований термін надзвичайної ситуації в Україні. Всі футбольні змагання в країні припинені на невизначений термін у зв'язку з пандемією коронавірусу. На вимушену паузу «Динамо» пішло на третьому місці УПЛ.

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ФК Динамо К, Футбол, Пиварич, Тренування.
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