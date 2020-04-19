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Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року

Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року
08:26 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Лігу чемпіонів відновлять 7 серпня, Лігу Європи – 2 серпня.

Наступного тижня УЄФА обговорюватиме варіанти завершення поточного сезону. УЄФА планує відновити Лігу чемпіонів 7 серпня, після того як завершаться національні ліги. Матчі ЛЧ гратимуть кожні три дні, повідомляє Sky Sport.

7 і 8 серпня, ймовірно, відбутися матчі-відповіді 1/8 фіналу турніру. 11-12 серпня - перші поєдинки 1/4 фіналу, 14-15 серпня – матчі-відповіді чвертьфінальної стадії.

Півфінальні поєдинки заплановані на 18-19 і 21-22 серпня. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 29 серпня.

Згідно з планом УЄФА, Ліга Європи поновиться 2 або 3 серпня - в ці дні зіграють перенесені матчі 1/8 фіналу. Повторні поєдинки, серед них і зустріч "Шахтар" - "Вольфсбург", відбудуться 6 серпня.

10 і 13 серпня пройдуть зустрічі 1/4 фіналу. Півфінальні поєдинки відбудуться 17 і 20 серпня. Фінал заплановано на 27 серпня.

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Фінал ЛЧ прийматиме Стамбул, фінал ЛЄ – Гданськ.

Нагадаємо, Лігу чемпіонів і Лігу Європи призупинили на стадії 1/8 фіналу в зв'язку з пандемією коронавірусу.

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УЄФА, Вольфсбург, Ліга Європи, Шахтар.
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