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Коли вболівальники зможуть побачити футбольні матчі

Коли вболівальники зможуть побачити футбольні матчі
14:14 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини спорту:Футбольні матчі проводитимуть без глядачів до тих пір, поки існує ризик масового поширення епідемії.

"Футбольні матчі проводитимуть без глядачів до тих пір, поки існує ризик масового поширення. Його можна зменшити трьома основними методами: перехворіє 60% населення, винайдення вакцини і пошук ліків, які зупинять масове поширення інфекції.

У мене немає оптимізму в цьому питанні, оскільки кілька авторитетних епідеміологів заявили, що COVID-19 - перша ластівка в серії жахливих випробувань для людства.

Багато фахівців стверджують, що у нас буде кілька хвиль. Всі сподіваються: друга і третя хвиля будуть не такими важкими. Поки вірус відомий всього 4 місяці, тому робити висновки рано.

Сподіваюся, що ми побачимо футбол в кінці травня або на початку червня. Мені хотілося б, щоб ці рішення приймалися зважено, враховуючи всі потенційні ризики для футболістів і глядачів", - розповів Курпіта.

Лігу чемпіонів планують відновити у серпні 2020 року

Нагадаємо, в середині березня безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону.

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Все по темі:

Спорт, Футбол, Карантин, Матчи, Коронавірус, Чемпіонати.
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