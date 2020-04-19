Коли вболівальники зможуть побачити футбольні матчі

"Футбольні матчі проводитимуть без глядачів до тих пір, поки існує ризик масового поширення. Його можна зменшити трьома основними методами: перехворіє 60% населення, винайдення вакцини і пошук ліків, які зупинять масове поширення інфекції.
У мене немає оптимізму в цьому питанні, оскільки кілька авторитетних епідеміологів заявили, що COVID-19 - перша ластівка в серії жахливих випробувань для людства.
Багато фахівців стверджують, що у нас буде кілька хвиль. Всі сподіваються: друга і третя хвиля будуть не такими важкими. Поки вірус відомий всього 4 місяці, тому робити висновки рано.
Сподіваюся, що ми побачимо футбол в кінці травня або на початку червня. Мені хотілося б, щоб ці рішення приймалися зважено, враховуючи всі потенційні ризики для футболістів і глядачів", - розповів Курпіта.
Нагадаємо, в середині березня безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні через пандемію коронавірусу. Українська асоціація футболу не розглядає варіант з достроковим завершенням сезону.