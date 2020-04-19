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"Реал" не може дозволити собі трансфер Кейна

"Реал" не може дозволити собі трансфер Кейна
14:33 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:В 25 матчах у всіх турнірах цього сезону Харрі Кейн забив 17 м’ячів і віддав 2 результативні передачі.

В Мадриді не готові платити «Тоттенгему» 200 мільйонів фунтів. У мадридському «Реалі» не зможуть дозволити собі найближчим часом трансфер нападника збірної Англії і «Тоттенгема» Харрі Кейна, повідомляє Daily Mail.

В «Реалі» вважали Харрі Кейна пріоритетним варіантом для посилення атаки в літнє трансферне вікно, але через пандемію коронавірусу найближчим часом цей трансфер став неможливим.

Раніше з цієї ж причини від спроби придбати форварда «Тоттенгема» відмовився «Манчестер Юнайтед».

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ФК Тоттенхэм Хотспур, Реал, Футбол, Реал Мадрид, Кейн.
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