В Іспанії домовились дограти футбольний сезон

Новини спорту:Всі єврокубки і національні європейські турніри, крім чемпіонату Білорусі, призупинили через коронавірус.

Чемпіонат Ла Ліги відновлять не раніше кінця травня.

Керівництво Федерації футболу Іспанії (RFEF), Ла Ліги і Вищої спортивної ради (CSD) вирішили дограти сезон-2019/20, повідомляє Marca.

18 квітня відбулася зустріч між президентом CSD Ірен Лосано, президентом RFEF Луїсом Рубіалесом і президентом Ла Ліги Хав'єром Тебасом, яка тривала вісім годин. Під час зустрічі прийняли рішення про те, що нинішній сезон чемпіонату Іспанії не можна завершувати достроково і його обов'язково поновлять.

Раніше повідомлялося, що всі футболісти іспанських клубів повинні пройти три тести на коронавірус перш, ніж сезон відновиться. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.