"Динамо" хоче продати Родрігеша за 5 мільйонів євро

Новини спорту:Трансфер Родрігеш обійшовся «Динамо» в 2 мільйони євро. Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 мільйони євро.

Потенційні покупці – клуби Туреччини.

Київське «Динамо» планує заробити 5 мільйонів євро на трансфері півзахисника Жерсона Родрігеш, повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, успішний виступ гравця збірної Люксембургу в оренді за «Анкарагюджю» привернуло увагу кількох клубів турецької Суперліги. Хто саме стежить за хавбеком - не уточнюється.

Нагадаємо, в 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігеш забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі. В першій половині сезону Родрігеш грав за «Динамо». В його активі 2 голи в 12 матчах.