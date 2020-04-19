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"Динамо" хоче продати Родрігеша за 5 мільйонів євро

"Динамо" хоче продати Родрігеша за 5 мільйонів євро
23:31 Нд, 19 Квітень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:Трансфер Родрігеш обійшовся «Динамо» в 2 мільйони євро. Transfermarkt оцінює гравця в 1,4 мільйони євро.

Потенційні покупці – клуби Туреччини.

Київське «Динамо» планує заробити 5 мільйонів євро на трансфері півзахисника Жерсона Родрігеш, повідомляє Fotomac.

За інформацією джерела, успішний виступ гравця збірної Люксембургу в оренді за «Анкарагюджю» привернуло увагу кількох клубів турецької Суперліги. Хто саме стежить за хавбеком - не уточнюється.

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Нагадаємо, в 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігеш забив 3 м’ячі і віддав 2 результативні передачі. В першій половині сезону Родрігеш грав за «Динамо». В його активі 2 голи в 12 матчах.

 

 

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ФК Динамо К, Футбол, Туреччина, Родрігеш.
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