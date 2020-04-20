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Понеділок, 20.04.2020
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Австрійські і чеські клуби повернуться до тренувань 20 квітня

Австрійські і чеські клуби повернуться до тренувань 20 квітня
20:18 Сьогодні Телеграф 112.ua Фото: unsplash

Новини спорту:Якщо все буде добре, футбол повернеться ще навесні.

Вже з 20 квітня австрійські і чеські клуби можуть повернутися до тренувань, повідомляє Reuters.

Таке ослаблення обмежень пов'язане з позитивною динамікою щодо коронавірусу. Якщо кількість нових заражень продовжить знижуватися, то в Чехії зможуть відновити чемпіонат 8 червня, а Австрія повернеться до футболу вже в другій половині травня.

Додамо, що в обох країнах матчі будуть проходити без глядачів.

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Нагадаємо, УЄФА нещодавно запропонував клубам провести решту матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи після завершення національних чемпіонатів. Для цього плей-оф єврокубків можуть скоротити до одного матчу на нейтральному полі.

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Чехия, Спорт, Футбол, Австрія, Тренування, Футбольні Клуби.
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