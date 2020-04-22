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УЄФА рекомендує лігам дограти цей сезон

УЄФА рекомендує лігам дограти цей сезон
07:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини спорту:Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) настійно рекомендував лігам дограти поточний сезон.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті організації після відеоконференції з 55 асоціаціями-членами, яка відбулася у вівторок, 21 квітня.

"Були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі як збірних, так і клубних змагань. Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання у вищих дивізіонах і кубкових розіграшах", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про те, що УЄФА планує дограти все єврокубкові турніри і національні чемпіонати.

Не так давно про припинення сезону заявили керівники бельгійської федерації.

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Однак в УЄФА пригрозили національної асоціації країни тим, що не допустять жодного клубу до участі в єврокубках.

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Спорт, УЄФА, Футбол, Чемпионат, Ліга чемпіонів, Футбольні матчі, Національні чемпіонати.
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