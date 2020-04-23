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УЄФА визначив крайній термін завершення національних ліг

УЄФА визначив крайній термін завершення національних ліг
16:43 Сьогодні Телеграф ua-football.com

Новини спорту:Керівництво УЄФА настійно рекомендує дограти чемпіонати до 3 серпня.

Сьогодні, 23 квітня на засіданні виконавчого комітету УЄФА був названий крайній термін, до якого повинні бути завершені всі внутрішні чемпіонати.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Як пише джерело, всі внутрішні першості повинні бути дограні не пізніше 3 серпня. Футбольним федераціям потрібно представити план завершення чемпіонату до 27 травня.

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Повідомляється, що в якості альтернативи повного завершення чемпіонатів УЄФА запропонував федераціям провести міні-турніри або дограти сезон за системою плей-офф. Якщо це виявиться неможливим через епідеміологічну ситуацію в країні, у федерацій збережеться право достроково завершити сезон.

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