Сандро Тоналі хочуть бачити у Барселоні

Новини спорту:Каталонці готові почати переговори по італійському хавбеку.

"Барселона" готова включитися в боротьбу за півзахисника "Брешіа" Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Goal.com з посиланням на Corrierre della Sera.

За інформацією джерела, каталонський клуб збирається запропонувати за 19-річного італійця 60 мільйонів євро. Повідомляється, що "синьо-гранатові" також готові віддати за футболіста двох молодих гравців команди. Джерело не називає імен, але зазначає, що мова йде про лівого захисника і центрального півзахисника. Крім "Барселони", до Тоналі також проявляють інтерес "Інтер", "Ювентус" і "Мілан".

Тоналі провів за "Брешіа" 24 матчі в сезоні-2019/20, на його рахунку 1 гол і 5 результативних передач.