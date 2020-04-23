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Директор німецької футбольної ліги заявив, що вони готові поновити чемпіонати

Директор німецької футбольної ліги заявив, що вони готові поновити чемпіонати
21:45 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Якщо дозволять політики, то Бундесліга гратиме вже 9 травня.

Виконавчий директор Німецької футбольної ліги (DFL) Крістіан Зайферт заявив, що Бундесліга готова поновити матчі через два тижні, якщо на це погодяться в керівництві країни, повідомляє видання Kicker.

"Було багато розмов про дату поновлення матчів. Для нас ключовий момент в тому, що вирішать політично відповідальні люди. Не нам призначати дату. Якщо політики вирішать поновити чемпіонат 9 травня, ми будемо готові стартувати", - розповів Зайферт.

Нагадаємо, останній матч Бундесліги зіграли 11 березня. Дата 9 травня для можливого поновлення чемпіонату фігурувати в пресі на початку тижня.

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Лідером Бундесліги залишається "Баварія", яка на чотири очки випереджає найближчого переслідувача, дортмундську "Боруссію".

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Футбол, Сезон, Чемпіонати, Німецька команда.
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