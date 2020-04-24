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Проведення жіночого Євро-2021 перенесено

Проведення жіночого Євро-2021 перенесено
08:21 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини спорту:Очікується, що список стадіонів фінальної стадії залишився колишнім.

Виконавчий комітет УЄФА підтвердив перенос Євро-2021 серед жінок на дати з 6 по 31 липня 2022 року, що триватиме в Англії. Про це інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

УЄФА переніс жіночий Євро, після того, як 17 березня оголосив про перенесення Євро-2020 на 2021 рік у зв’язку з пандемією COVID-19.

“Беручи екстрене рішення про перенесення Євро-2020 року, ми враховували, що це вплине на жіночий Євро-2021. Ми ретельно розглянули всі варіанти і перш за все керувалися прагненням розвивати жіночий футбол. Перенесення жіночого Євро на рік означає, що це буде єдиний великий турнір влітку 2022 року. Таким чином, він отримає увагу, якого заслуговує”, — розповів президент УЄФА Александер Чеферін.

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Зазначається, що додаткова інформація, включаючи потенційні зміни в футбольному календарі і назва турніру, будуть озвучені пізніше.

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Англия, УЄФА, Євро-2021, Виконавчий комітет, Перенесено дату.
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