Скачать
П'ятниця, 24.04.2020
Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру
Экс-форвард сборной Украины завершил карьеру
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен
Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен
Месси - лучший футболист мира за 25 лет
Месси - лучший футболист мира за 25 лет
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера
Два клуба АПЛ сделали запрос по игроку Шахтера

Захисник Шахтаря Додо: "Перший день тренувань був дійсно класним"

Захисник Шахтаря Додо: "Перший день тренувань був дійсно класним"
12:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Футболісти Шахтаря провели тренувальне заняття на футбольному полі.

Донецький Шахтар відновив тренувальні заняття, попри пандемію коронавірусу. Гравці були розділені на групи по чотири людини, кожен із членів яких займався окремо від партнерів біля кутового прапорця, тим самим, умови карантину порушені не були, передає iSport.ua.

Відзначається, що тренери спостерігали за процесом і писали свої вказівки і спостереження в месенджери.

Кожна група займалася за 50 хвилин.

"Перший день тренувань був дійсно класним. Коли робиш те, що тобі подобається, сум йде. Найбільш незвично те, що ти не можеш контактувати з партнерами. Але успіх у тому, що ми виходимо на поле і займаємося улюбленою справою", - сказав захисник Шахтаря Додо в інтерв'ю Globo.

Проведення жіночого Євро-2021 перенесено

Раніше повідомлялось Українська Прем'єр-ліга вже підготувала календар для того, щоб дограти чемпіонат сезону 2019-2020.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Поле, Онлайн, Карантин, Тренування, Футбольний клуб, Донецький Шахтар.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Стали відомі суперники України на Чемпіонаті світу з хокею
02 “Ломаченко - дуже талановитий боксер", - мексиканець Альварес
03 Директор німецької футбольної ліги заявив, що вони готові поновити чемпіонати
04 Колишній спортсмен вилікувався від раку мозку
05 Проведення жіночого Євро-2021 перенесено
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся