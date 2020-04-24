Захисник Шахтаря Додо: "Перший день тренувань був дійсно класним"

Новини спорту:Футболісти Шахтаря провели тренувальне заняття на футбольному полі.

Донецький Шахтар відновив тренувальні заняття, попри пандемію коронавірусу. Гравці були розділені на групи по чотири людини, кожен із членів яких займався окремо від партнерів біля кутового прапорця, тим самим, умови карантину порушені не були, передає iSport.ua.



Відзначається, що тренери спостерігали за процесом і писали свої вказівки і спостереження в месенджери.

Кожна група займалася за 50 хвилин.

"Перший день тренувань був дійсно класним. Коли робиш те, що тобі подобається, сум йде. Найбільш незвично те, що ти не можеш контактувати з партнерами. Але успіх у тому, що ми виходимо на поле і займаємося улюбленою справою", - сказав захисник Шахтаря Додо в інтерв'ю Globo.

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