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"Анкарагюджю" бажає продовжити оренду Жерсона Родрігеша

"Анкарагюджю" бажає продовжити оренду Жерсона Родрігеша
16:27 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини спорту:В 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігеш забив 3 м’ячі і віддав 2 гольові передачі. Його оренда розрахована до 30 червня.

«Динамо» готове продати Родрігеша не менше ніж за 5 млн євро. Президент «Анкарагюджю» Фатіх Мерт заявив про бажання продовжити оренду півзахисника «Динамо» Жерсона Родрігеша, повідомляє Ajansspor.

«Ми зустрілися з футболістом і «Динамо». Ми хочемо продовжити контракт з гравцем. У нас немає опції продовження угоди, але є усна домовленість з київським клубом», - сказав Мерт.

Раніше повідомлялося, що успішний виступ гравця збірної Люксембургу привернув увагу кількох клубів турецької Суперліги. Хто саме стежить за хавбеком - не уточнювалося. Відомо, що «Динамо» готове продати Родрігеша не менше ніж за 5 млн євро.

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Жерсон Родрігеш перейшов у «Динамо» минулого літа з японського клубу «Джубіло Івата». Він підписав п'ятирічний контракт. За півроку в Києві 24-річний Родрігеш провів 12 матчів за киян і забив два м'ячі.

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ФК Динамо К, Футбол, Туреччина, Анкарагюджю, Родрігеш.
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