Чемпіонат Німеччини футболісти дограватимуть в масках

Новини спорту:Футбольний чемпіонат Німеччини планують поновити 9 травня. Остаточне рішення за владою країни.

Якщо у когось з гравців маска зісковзне, то гру повинні зупинити, також маски мінятимуть кожні 15 хвилин.

Стало відомо, які запобіжні заходи планує вжити Бундесліга в разі поновлення сезону, повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на документ, який підготувало Міністерство праці Німеччини.

Існує два основні варіанти відновлення розіграшу Бундесліги.

Варіант 1: всі гравці, тренери, члени медичного штабу і люди, які прямо контактують з ними, будуть поміщені в карантин до кінця сезону. З цією метою використають великий готель, в який заселять тільки їх.

Варіант 2: гравці і арбітри одягатимуть на матчі маски, які підходять для спортивних занять. Це повинні бути не одноразові маски, вони повинні відповідати медичним стандартам.

У документі наголошується, що засоби індивідуального захисту не повинні зісковзувати під час спринтів, верхових єдиноборств і зіткнень. При цьому гравці не повинні чіпати маски руками протягом усього матчу. Якщо у когось з гравців маска зісковзне, то гру повинні негайно зупинити.

Маски мінятимуть кожні 15 хвилин. Під час пауз на зміну масок всі гравці і тренери мають знаходитися на відстані 1,5 метрів один від одного. Також заборонять спільні святкування забитих голів. За це передбачаються жовті картки.