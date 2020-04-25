Валлієць Бейл не хоче йти з мадридського "Реала"

Новини спорту:Згідно з даними трансфер-фахівців Transfermarkt ринкова вартість гравця нині становить 32 млн євро.

Знаменітий валлійський футбольний атакувальний хавбек Гарет Бейл має намір дограти у мадридському "Реалі" до закінчення свого контракту, який розрахований до літа 2022 року.

Річна зарплата 30-річного британця в іспанському клубі становить 14,5 мільйона євро, повідомляє видання AS.

Агент Бейла стверджує, що його підопічний задоволений життям в іспанській столиці. Нещодавно Бейл пожертвував 500 тисяч євро на допомогу лікарням у Мадриді, де лікуються хворі на коронавірус.

Нинішнього місяця повідомлялося, що мадридський клуб має намір розлучитися c валлійцем через його непереконливы виступи упродовж сезону. Всього ж за "Реал" Бейл провів 249 матчів і забив 105 м'ячів.