"Реал" робить ставку на Луніна, щоб зекономити

Новини спорту:Мадридський клуб має намір скоротити зарплатну відомість.

«Реал» вирішив зробити Андрія Луніна другим воротарем команди в наступному сезоні замість Альфонса Ареоля через економічні причини, повідомляє AS.

За інформацією джерела, клуб готується до фінансової кризи, викликаної пандемією, а тому має намір скоротити зарплатну відомість. Повернення Луніна замість Ареоля дозволить «Реалу» заощадити на зарплаті другого воротаря.

Зарплата французького голкіпера становить 2,7 млн євро в рік, а Луніна - майже в два рази менше (приблизно 1,35 млн євро в рік). Ареоля повинен повернутися в «ПСЖ», контракт з яким у нього розрахований до літа 2023 року.

Лунін підписав контракт з «Реалом» влітку 2018 року. Він грав в оренді за «Леганес», «Вальядолід» і «Ов'єдо». За «Ов'єдо» (клуб другого дивізіону Іспанії) Лунін з січня відіграв 9 матчів, в яких пропустив 10 м'ячів.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії (Ла Ліга) призупинили через пандемію коронавірусу. Ла Ліга розглядає дати 28 травня, 6 червня і 28 червня для відновлення матчів.