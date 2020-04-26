ФК "Динамо" програв "Шахтарю"

Новини спорту:Шостий тур першості країни завершився впевненою перемогою "гірників".

Відомо, що незважаючи на пандемію коронавірусної інфекції в Республіці Білорусь проходить внутрішній чемпіонат з футболу. Команди у звичайному режимі проводять поєдинки і змагаються за першість.

Так, у черговому матчі шостого туру чемпіонату "Динамо Брест" на своєму полі приймав "Шахтар Солігорськ". Підопічні Юрія Вернидуба на виїзді здолали свого суперника, відзначившись двома голами. Про це стало відомо завдяки повідомленням білоруських ЗМІ.

Голами в матчі відзначилися на 26-й хвилині Вітус, автоголом, і Лисакович на 67-й хвилині. Відомо, що після шести турів Динамо Брест займає 14 місце з 7 пунктами в активі. Що стосується "Шахтаря" з Солігорська, то клуб піднявся на 11 сходинку з 8 очками.

Варто нагадати нашим читачам, що у зв'язку з коронавірусом, який вирує у всьому світі, в Україні запровадили карантин. Отже, частина роботодавців, не маючи чим платити зарплату, звільнила власних робітників або урізала зарплату. Не обійшло це і українські футбольні клуби, зокрема клуб Першої ліги Гірник-Спорт пішов на вимушене зниження зарплат для своїх футболістів.