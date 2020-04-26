Скачать
Неділя, 26.04.2020
Реал решил вернуть Лунина из аренды из-за зарплаты
Реал решил вернуть Лунина из аренды из-за зарплаты
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
В Никарагуа придумали, как обезопасить боксеров от коронавируса
Игроки Шахтера вошли в список сильнейших бразильцев Европы
Игроки Шахтера вошли в список сильнейших бразильцев Европы
Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи
Фергюсон подписал контракт на бой с Гэтжи

ФК "Динамо" програв "Шахтарю"

ФК "Динамо" програв "Шахтарю"
16:29 Сьогодні Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новини спорту:Шостий тур першості країни завершився впевненою перемогою "гірників".

Відомо, що незважаючи на пандемію коронавірусної інфекції в Республіці Білорусь проходить внутрішній чемпіонат з футболу. Команди у звичайному режимі проводять поєдинки і змагаються за першість.

Так, у черговому матчі шостого туру чемпіонату "Динамо Брест" на своєму полі приймав "Шахтар Солігорськ". Підопічні Юрія Вернидуба на виїзді здолали свого суперника, відзначившись двома голами. Про це стало відомо завдяки повідомленням білоруських ЗМІ.

Голами в матчі відзначилися на 26-й хвилині Вітус, автоголом, і Лисакович на 67-й хвилині. Відомо, що після шести турів Динамо Брест займає 14 місце з 7 пунктами в активі. Що стосується "Шахтаря" з Солігорська, то клуб піднявся на 11 сходинку з 8 очками.

Захисник Шахтаря Додо: "Перший день тренувань був дійсно класним"

Варто нагадати нашим читачам, що у зв'язку з коронавірусом, який вирує у всьому світі, в Україні запровадили карантин. Отже, частина роботодавців, не маючи чим платити зарплату, звільнила власних робітників або урізала зарплату. Не обійшло це і українські футбольні клуби, зокрема клуб Першої ліги Гірник-Спорт пішов на вимушене зниження зарплат для своїх футболістів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Милевский, Динамо (Брест), Білорусь, Шахтар.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Барселона" може відмовитись догравати сезон
02 Поліція Німеччини проти поновлення Бундесліги
03 З 1 травня деякі клуби НБА можуть поновити тренування
04 "Реал" робить ставку на Луніна, щоб зекономити
05 "Барселона", "ПСЖ", "Кіль" і "Веспрем" зіграють у "Фіналі чотирьох" Ліги чемпіон
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся