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УПЛ може поновитися 13-14 червня

УПЛ може поновитися 13-14 червня
21:47 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash

Новини спорту:Завершити чемпіонат планують до 10 липня.

Українська футбольна Прем'єр-ліга (УПЛ) може поновитися 13-14 червня, повідомляє Meta Ratings.

9 турів, які залишилися, планують дограти до 10 липня. Перед рестартом турніру клуби матимуть мінімум два тижні на підготовку.

Це все буде можливо за найсприятливішого прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації. Розглядаються й інші варіанти відновлення чемпіонату України.

Нагадаємо, що в середині березня через пандемію коронавірусу безстроково призупинили всі футбольні змагання в Україні.

ФК "Динамо" програв "Шахтарю"

УПЛ пішла на вимушену паузу після 23-х зіграних турів. Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", в активі якого 59 очок. На другому місці "Зоря" - 36 балів. Стільки ж очок і у київського "Динамо", що йде третім.

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Спорт, Футбол, УПЛ, Чепіонати.
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