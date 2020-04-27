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Паулу Фонсека тренер "Роми" хоче бачити у складі гравців "Шахтаря"

Паулу Фонсека тренер "Роми" хоче бачити у складі гравців "Шахтаря"
11:00 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини спорту:Про це Паулу Фонсека повідомив в ефірі програми "Великий футбол" .

Головний тренер італійського футбольного клубу "Рома" Паулу Фонсека підтвердив, що клуб цікавиться кількома гравцями донецького "Шахтаря".

"Тайсон, Марлос, Ісмаїлі? Преса в Італії вже була зацікавлена у всіх гравцях "Шахтаря". Я дуже добре знаю всіх гравців.  Думаю, більшість з них могли б грати в кращих європейських чемпіонатах. Я за всіма уважно стежу. Хотів би, якби це було можливо, розраховувати на одного-двох гравців "Шахтаря", але розумію, що це складно здійснити.

На наступний сезон ми розраховуємо на тих, хто у нас вже є. Переговори і бізнес із "Шахтарем" завжди даються дуже складно. І зараз клуби хочуть платити все менше і менше для придбання гравців. Але я дійсно хотів би отримати парочку гравців "Шахтаря", щоб вони грали в "Ромі", - сказав Фонсека.

УПЛ може поновитися 13-14 червня

Раніше ЗМІ повідомляли, що 19-річний півзахисник донецького футбольного клубу "Шахтар" Маркос Антоніо привернув до себе увагу італійської "Роми".

Нагадаємо, що 47-річний португальський фахівець Паулу Фонсека очолював "Шахтар" у 2016 - 2019 роках.

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Великий футбол, Roma, Паулу Фонсека, Шахтар, Головний тренер.
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