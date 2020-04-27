Форвард Мойзе Кін порушив карантин і влаштував гучну вечірку

Новини спорту:Мойзе Кін буде покараний штрафом.

Форвард англійського "Евертона" і збірної Італії Мойзе Кін грубо порушив карантин, влаштувавши вечірку в компанії дівчат.

Про це повідомляє The Sun. 20-річний футболіст зібрав друзів і моделей у себе у квартирі в Чеширі, де компанія весело проводила час. Пізніше в мережі опинилися скріншоти з розвагами Кіна і його друзів.

Компанія гуляла до ранку, а знімки, які публікувалися в Snapchat, учасники веселощів назвали "очищенням від карантину".

В клубі швидко відреагували на дії гравця, зазначивши, що він проігнорував політику "Евертона" щодо пандемії коронавірусу. Очікується, що форвард буде оштрафований на 160 тисяч фунтів - це половина його місячної зарплати.

Нагадаємо, чемпіонат Англії був зупинений на невизначений термін через пандемію, а футболісти були відправлені на самоізоляцію по домівках.