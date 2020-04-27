Мюнхенська "Баварія" долучилася до боротьби з пандемією COVID-19

Новини спорту:Німецький топ-клуб продав тисячі фірмових масок.

Мюнхенська "Баварія" виготовила для вболівальників спеціальні захисні маски з клубною символікою в рамках боротьби з пандемією коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба клубу.

Клуб виготовив маски з шарфів, які були створені до 120-річчя клубу і повинні були роздаватися вболівальникам на стадіоні під час одного з матчів Ліги чемпіонів. Вироби викликали великий ажіотаж - за добу було продано понад сто тисяч захисних масок.

Всі гроші, які отримає клуб у рамках цієї ініціативи, будуть спрямовані у фонд We Kick Corona. Його створили футболісти збірної Німеччини для боротьби з коронавірусом.

Нагадаємо, чемпіонат Німеччини був зупинений, як і більшість футбольних турнірів Європи. Практично у всіх країнах триває карантин через пандемію COVID-19.