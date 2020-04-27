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Бундесліга заборонить футболістам займатися сексом через можливість зараження COVID-19

Бундесліга заборонить футболістам займатися сексом через можливість зараження COVID-19
11:41 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:Таке правило буде діяти, якщо у когось в парі присутні підозрілі симптоми.

Керівництво німецької Бундесліги розглядає концепцію можливого відновлення сезону, який був зупинений через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, футболістам заборонять займатися сексом і цілуватися зі своїми партнерами, якщо у когось є симптоми хвороби. Також гравці отримають індивідуальні пляшки для води та не зможуть робити колективні фото і рукостискання перед іграми.

На стадіоні футболістам будуть вимірювати температуру, а в клубі регулярно робити тести на коронавірус.

Що стосується вболівальників, то на стадіоні під час матчу зможуть бути присутніми не більше 300 осіб, включаючи членів команд та ЗМІ. Поки документ з даними правилами офіційно не затверджено.

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Нагадаємо, чемпіонат Німеччини був зупинений, як і більшість футбольних турнірів Європи. Практично у всіх країнах триває карантин через пандемію COVID-19.

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