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23-річного футболіста Жуніора Самбію ввели у штучну кому через коронавірус

23-річного футболіста Жуніора Самбію ввели у штучну кому через коронавірус
11:49 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:23-річний Жуніор Самбія знаходиться у важкому, але стабільному стані.

Півзахисник французького клубу "Монпельє" Жуніор Самбія був введений в штучну кому після госпіталізації через коронавірус. Про це повідомив агент гравця Фредерік Герра, передає l'equipe.

Самбія потрапив до лікарні після того, як у нього з'явилися проблеми з травленням, а потім з диханням. Його тест на коронавірус показав позитивний результат. У минулий четвер футболістові стало гірше, і він був переведений у відділення інтенсивної терапії вже в іншій лікарні.

"Його стан стабільний - немає ні ознак погіршення, ні поліпшення. Він збирався виписуватися ще в середу, але його стан погіршився, стало погано з легенями. Він змінив дві лікарні, а в п'ятницю його ввели у штучну кому", - сказав агент. "Він з повною відповідальністю ставився до карантину. Все робив як треба. Мабуть, заразився коронавірусом в магазині", - також зазначив Герра.

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У поточному сезоні 23-річний Самбії взяв участь в 22 матчах "Монпельє" у всіх турнірах і забив 1 м'яч.

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Все по темі:

Кома, Коронавірус, Тяжкий стан, Жуниор Самбия, Монпельє, Півзахисник французького клубу.
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