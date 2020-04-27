23-річного футболіста Жуніора Самбію ввели у штучну кому через коронавірус

Новини спорту:23-річний Жуніор Самбія знаходиться у важкому, але стабільному стані.

Півзахисник французького клубу "Монпельє" Жуніор Самбія був введений в штучну кому після госпіталізації через коронавірус. Про це повідомив агент гравця Фредерік Герра, передає l'equipe.

Самбія потрапив до лікарні після того, як у нього з'явилися проблеми з травленням, а потім з диханням. Його тест на коронавірус показав позитивний результат. У минулий четвер футболістові стало гірше, і він був переведений у відділення інтенсивної терапії вже в іншій лікарні.

"Його стан стабільний - немає ні ознак погіршення, ні поліпшення. Він збирався виписуватися ще в середу, але його стан погіршився, стало погано з легенями. Він змінив дві лікарні, а в п'ятницю його ввели у штучну кому", - сказав агент. "Він з повною відповідальністю ставився до карантину. Все робив як треба. Мабуть, заразився коронавірусом в магазині", - також зазначив Герра.

У поточному сезоні 23-річний Самбії взяв участь в 22 матчах "Монпельє" у всіх турнірах і забив 1 м'яч.