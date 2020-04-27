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ФІФА хоче внести тимчасові зміни у правила

ФІФА хоче внести тимчасові зміни у правила
17:38 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:У футболі можуть дозволити проводити п'ять замін, а не три.

ФІФА пропонує тимчасово дозволити командам здійснювати по п'ять замін по ходу матчу після відновлення сезону. Про це повідомляє Sky Sports.

Пропозицію ФІФА розглядає Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB), яка може прийняти відповідне рішення вже на цьому тижні. Якщо IFAB схвалить внесення коригування в правила, ліги самостійно вирішуватимуть, чи варто їм його використовувати. За рахунок більшої кількості замін, згідно із задумом ФІФА, вдасться знизити навантаження на футболістів після затяжної паузи.

Очікується, що командам доведеться проводити матчі частіше звичайного, щоб встигнути завершити сезон.

"Безпека гравців є одним з головних пріоритетів ФІФА. Частота матчів, що перевищує звичайну, може збільшити ризик можливих травм через перевантаження гравців. У зв'язку з цим ФІФА пропонує тимчасово дозволити більшу кількість замін за розсудом відповідного організатора змагань", - зазначили в організації.

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Щоб матч не переривався занадто часто, для замін командам буде надано три слота в ігровий час, а також провести ротацію можна буде у перерві. Крім того, в додатковий час буде передбачена шоста заміна.

Пропозиція ФІФА охоплює не тільки залишок сезону 2019-2020, але і наступний сезон, включаючи Євро-2020.

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ФИФА, Футбол, Сезон, IFAB, Зміна правил.
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