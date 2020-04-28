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Фіорентина хоче укласти з К’єзою трирічний контракт

Фіорентина хоче укласти з К’єзою трирічний контракт
14:22 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Гравцем цікавляться Ювентус і Інтер.

Керівництво Фіорентини має намір домогтися підписання нової угоди з півзахисником Федеріко К’єзою.

Фіалки пропонують 22-річному гравцеві контракт на 3 роки із зарплатою в 4,5 мільйона євро. Сумарно він може заробити 13,5 мільйона.

Раніше повідомлялося про інтерес до К’єзи з боку Ювентуса, вступити в боротьбу за гравця також готові представники Інтера.

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У нинішньому сезоні К’єза забив 7 м’ячів і віддав 5 результативних передач в 26 матчах за Флорентійську команду.

Чемпіонат Італії був припинений на початку березня через пандемію коронавірусу COVID-19. Команди можуть відновити тренування 18 травня.

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Все по темі:

Зарплата, Контракт, Фиорентина, К’єзі.
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