Фіорентина хоче укласти з К’єзою трирічний контракт

Новини спорту:Гравцем цікавляться Ювентус і Інтер.

Керівництво Фіорентини має намір домогтися підписання нової угоди з півзахисником Федеріко К’єзою.

Фіалки пропонують 22-річному гравцеві контракт на 3 роки із зарплатою в 4,5 мільйона євро. Сумарно він може заробити 13,5 мільйона.

Раніше повідомлялося про інтерес до К’єзи з боку Ювентуса, вступити в боротьбу за гравця також готові представники Інтера.

У нинішньому сезоні К’єза забив 7 м’ячів і віддав 5 результативних передач в 26 матчах за Флорентійську команду.

Чемпіонат Італії був припинений на початку березня через пандемію коронавірусу COVID-19. Команди можуть відновити тренування 18 травня.