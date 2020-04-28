УЄФА планує проводити матчі ЛЧ на нейтральних стадіонах

Новини спорту:ПСЖ втратив можливість проводити домашні матчі в Парижі.

УЄФА розглядає варіант з проведенням матчів Ліги чемпіонів на нейтральних стадіонах.

ПСЖ пройшов до чвертьфіналу турніру, але не зможе проводити домашні матчі в Парижі після того, як французька влада відмовилися від проведення спортивних заходів до вересня.

УЄФА має намір проводити матчі європейських змагань без глядачів за умови активного тестування їх учасників на предмет зараження коронавірусом.

До кінця травня головний футбольний орган Європи не має наміру робити великих рішень про долю сезону в Лізі чемпіонів і Лізі Європи.

Раніше повідомлялося, що організація хоче завершити поточний сезон – як в національних, так і міжнародних турнірах – до кінця серпня.