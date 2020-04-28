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Мессі визнаний найкращим гравцем 21-го століття за версією ELO

Мессі визнаний найкращим гравцем 21-го століття за версією ELO
15:22 Сьогодні Телеграф Фото: ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:На другій сходинці Кріштіану Роналду.

Портал Besoccer спільно з ProFootballDB представив рейтинг кращих футболістів XXI століття.

Під час розроблення рейтингу використовувалася система ELO, яка враховує вплив футболіста на гру, а саме кількість голів і результативних передач, рівень суперників і турніри.

Перше місце зайняв нападник "Барселони" Ліонель Мессі з максимальним показником в 100 балів. Стільки ж у форварда "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який розташувався на другому рядку, проте аргентинець випереджає його за статистикою. Трійку лідерів замкнув колишній нападник "Арсеналу" і "Барселони" Тьєррі Анрі.

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Топ-10 виглядає наступним чином:

1. Ліонель Мессі (100)
2. Кріштіану Роналду (100)
3. Тьєррі Анрі (98)
4. Луїс Суарес (97)
5. Златан Ібрагімович (97)
6. Гаррі Кейн (97)
7. Мохамед Салах (97)
8. Неймар (96)
9. Роберт Левандовскі (96)
10. Радамель Фалькао (95).

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Роналду, Рейтинг, Месси, Футбол, ELO.
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