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Фернандіньо: Я багато чому навчився у Шахтарі

Фернандіньо: Я багато чому навчився у Шахтарі
16:26 Сьогодні Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Ферна згадав минулі дні.

Екс-хавбек "Шахтаря" Фернандіньо розповів про час, проведений в донецькому клубі.

"Це була зовсім інша країна, інша культура, інша погода. Все було по-іншому. Мене підтримували товариші по команді, тренер, але я також був відкритий для навчання і розвитку. Я завжди був таким, і я думаю, що це допомогло, тому що я звертав увагу на всі деталі, які говорив тренер, а потім спробував втілювати їх на тренуваннях і в іграх.

За вісім років ми проробили велику роботу. У мене з'явилося багато друзів. Коли я згадую цей час, я щасливий, ми виграли багато трофеїв. Ми перемогли в Кубку УЄФА і грали в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Я багато чому навчився у "Шахтарі" і завжди буду вдячний клубу.

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Всі речі в моєму житті відбувалися в потрібний момент. До переходу в "Сіті" було кілька пропозицій від інших команд, але вони не надходили мені безпосередньо. Вони приходили в клуб, але "Шахтар" ніколи не показував бажання зі мною розстатися. Зрештою я сказав, що виконав свою роботу в клубі і прийшов час робити наступний крок. В "Шахтарі" погодилися прийняти пропозицію "Сіті". Я думаю, це було гарне рішення для всіх", - цитує Фернандіньо Sky Sports.

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Футбол, Фернандиньо, Шахтар, Ферна.
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