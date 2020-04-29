ESPN визначив кращого молодого футболіста

Новини спорту:Ним став форвард ПСЖ

ESPN опублікував рейтинг з кращих молодих футболістів планети. При виборі гравців враховувалися тільки ті, хто не старше 21 років.

Перше місце в списку зайняв форвард "Парі Сен-Жермен" і збірної Франції Кіліан Мбаппе.

У першій трійці опинилися півзахисник дортмундської "Боруссії" Джейдон Санчо і захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд.

Топ-10 кращих гравців:

1. Кіліан Мбаппе ( "Парі Сен-Жермен", Франція)

2. Джейдон Санчо ( "Боруссія" Дортмунд, Німеччина)

3. Трент Александер-Арнольд ( "Ліверпуль", Англія)

4. Вінісіус Жуніор ( "Реал", Бразилія)

5. Кай Хаверц ( "Байєр", Німеччина)

6. Маттейс де Лігт ( "Ювентус", Нідерланди)

7. Джанлуїджі Доннарумма ( "Мілан", Італія)

8. Ерлінг Холанд ( "Боруссія" Дортмунд, Норвегія)

9. Федеріко Вальверде ( "Реал", Уругвай)

10. Жоау Феліш ( "Атлетіко", Португалія).