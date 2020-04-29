Новини спорту:Фонсека хотів підписати бразильця ще минулого літа.

Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі, повідомляє Calciomercato, посилаючись на джерела Corriere dello Sport.

Джалороссі активно цікавилися бразильцем минулого літа, а на його придбанні особисто наполягав головний тренер Вовків Паулу Фонсека, який раніше працював в Шахтарі.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв в 28 матчах за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами.

Ісмаїлі – не єдиний гравець Гірників, що знаходиться в сфері інтересів Роми. Римляни також стежать і за півзахисником збірної України Віктором Коваленком.

Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію COVID-19. Рома пішла на паузу на п’ятому місці в турнірній таблиці.