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Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі

Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі
20:30 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Фонсека хотів підписати бразильця ще минулого літа.

Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі, повідомляє Calciomercato, посилаючись на джерела Corriere dello Sport.

Джалороссі активно цікавилися бразильцем минулого літа, а на його придбанні особисто наполягав головний тренер Вовків Паулу Фонсека, який раніше працював в Шахтарі.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв в 28 матчах за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами.

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Ісмаїлі – не єдиний гравець Гірників, що знаходиться в сфері інтересів Роми. Римляни також стежать і за півзахисником збірної України Віктором Коваленком.

Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію COVID-19. Рома пішла на паузу на п’ятому місці в турнірній таблиці.

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Roma, Фонсека, Шахтар, Ісмаїлі.
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