Рома відновила інтерес до захисника Шахтаря Ісмаїлі, повідомляє Calciomercato, посилаючись на джерела Corriere dello Sport.
Джалороссі активно цікавилися бразильцем минулого літа, а на його придбанні особисто наполягав головний тренер Вовків Паулу Фонсека, який раніше працював в Шахтарі.
У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв в 28 матчах за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись двома забитими м’ячами.
Ісмаїлі – не єдиний гравець Гірників, що знаходиться в сфері інтересів Роми. Римляни також стежать і за півзахисником збірної України Віктором Коваленком.
Чемпіонат Італії був призупинений в березні через пандемію COVID-19. Рома пішла на паузу на п’ятому місці в турнірній таблиці.