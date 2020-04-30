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Маурісіо Почеттіно заявив, що мріє про повернення до Тоттенхему

Маурісіо Почеттіно заявив, що мріє про повернення до Тоттенхему
08:47 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:Поки він близький до роботи в Ньюкаслі.

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно заявив, що мріє про повернення в столичний клуб.

Наставник покинув клуб в листопаді після п’яти з половиною років роботи на чолі Шпор.

"Це був прекрасний шлях, який завершився так, як ніхто цього не хотів. Глибоко в серці я впевнений, що наші шляхи ще зійдуться", – заявив Почеттіно.

"З того дня, як залишив клуб, моя мрія – одного разу повернутися і спробувати завершити роботу, що ми не завершили. Ми були так близькі до перемоги в Прем’єр-лізі і Лізі чемпіонів".

"Звичайно, я планую рухатися далі і мотивований для участі в наступному проекті. Але глибоко в душі хочу повернутися, тому що вболівальники [Тоттенхема] такі особливі. Може, через п’ять або десять років, але до смерті хочу знову тренувати Тоттенхем".

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Тим часом, Почеттіно називають головним претендентом на тренерське крісло Ньюкасла. Нові власники Сорок готові платити йому 19 мільйонів фунтів на рік.

Під керівництвом аргентинця Тоттенхем вийшов у фінал Ліги чемпіонів в 2019 році.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, Ньюкасл, Маурисио Почеттино, Колишній головний тренер, Ліги чемпіонів.
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