Маурісіо Почеттіно заявив, що мріє про повернення до Тоттенхему

Новини спорту:Поки він близький до роботи в Ньюкаслі.

Колишній головний тренер Тоттенхема Маурісіо Почеттіно заявив, що мріє про повернення в столичний клуб.

Наставник покинув клуб в листопаді після п’яти з половиною років роботи на чолі Шпор.

"Це був прекрасний шлях, який завершився так, як ніхто цього не хотів. Глибоко в серці я впевнений, що наші шляхи ще зійдуться", – заявив Почеттіно.

"З того дня, як залишив клуб, моя мрія – одного разу повернутися і спробувати завершити роботу, що ми не завершили. Ми були так близькі до перемоги в Прем’єр-лізі і Лізі чемпіонів".

"Звичайно, я планую рухатися далі і мотивований для участі в наступному проекті. Але глибоко в душі хочу повернутися, тому що вболівальники [Тоттенхема] такі особливі. Може, через п’ять або десять років, але до смерті хочу знову тренувати Тоттенхем".

Тим часом, Почеттіно називають головним претендентом на тренерське крісло Ньюкасла. Нові власники Сорок готові платити йому 19 мільйонів фунтів на рік.

Під керівництвом аргентинця Тоттенхем вийшов у фінал Ліги чемпіонів в 2019 році.