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Французька Ліга-1 оголосила чемпіона після дострокового закінченя сезону

Французька Ліга-1 оголосила чемпіона після дострокового закінченя сезону
20:43 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини спорту:"Ліон" вперше за 23 роки залишиться без єврокубків.

Французька Ліга 1 на засіданні затвердила фінальну версію турнірної таблиці після рішення про дострокове закінчення сезону.

Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У Франції було вирішено не анулювати результати за прикладом Нідерландів. Чемпіоном визнаний "Парі Сен-Жермен", який на 12 очок випереджав "Марсель" на момент зупинки турніру через пандемію коронавірусу. Парижани стали дев'ятикратними чемпіонами країни.

Усі місця команд були визначені за допомогою критерію середньої кількості очок - бали були поділені на кількість матчів.

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У Лігу чемпіонів крім ПСЖ і "Марселя" відправиться також "Ренн". В Лігу Європи - "Лілль", "Реймс" і "Ніцца". Варто відзначити, що "Ліон" став лише сьомим і вперше з 1997 року залишиться без єврокубків.

В Лігу 2 вирушать "Ам'єн" і "Тулуза", а в еліті їх замінять "Лор'ян" і "Ланс".

Ліга 1 стала першою з топ-чемпіонатів, який не буде догравати сезон. УЄФА продовжує наполягати на необхідності відновити чемпіонати та єврокубки.

УЄФА може переглянути формат завершення сезону в єврокубках.

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Футбол, Лига 1, Французька Ліга-1.
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