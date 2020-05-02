Мілан може продовжити контракт з Доннаруммою

Новини спорту:Россонері ризикують безкоштовно втратити кіпера влітку 2021-го.

Мілан розглядає можливість короткострокового продовження контракту з воротарем Джанлуїджі Доннаруммою.

Договір італійця закінчується влітку 2021 року, і россонері ризикують втратити кіпера безкоштовно в наступному році.

Сторони можуть продовжити співпрацю ще на рік. Сам Доннарумма не хоче залишати Сан-Сіро виключно заради зміни клубу.

Вихованець Мілана в нинішньому сезоні пропустив 33 голи в 26 матчах россонері у всіх турнірах.

Чемпіонат Італії в березні призупинили через пандемію COVID-19. Мілан пішов на перерву сьомим в турнірній таблиці.