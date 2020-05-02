Михайло Кополовець: Нашу команду зіпсували жінки

Новини спорту:Спортдиректор «Миная» згадав свої виступи за «Карпати»

Колишній півзахисник «Карпат» Михайло Кополовець поділився своєю думкою з приводу того, чому після успіхів 2010-2011 років львівська команда пішла на спад:

«Ми всі були в класному віці, розслабухи не було. Нам було по 25 років, якраз увійшли в кураж.

Що нам завадило? Гравці почали заробляти гроші, з'явилися дівчата, почали одружуватися. На мій погляд, жінки все зіпсували.

Коли ми всі були самі - ми дружили, ходили, зустрічалися, були згуртованим колективом. Коли з'явилися дружини...

Я не проти, сім'я - найважливіше. Але у кожної різний характер, у всіх різні зарплати, преміальні. А ти скільки отримав, а ти скільки отримав?

Почалася купа пліток. Дійшло до того, що було весілля, не буду говорити у кого, мене запрошують, а мою дівчину - ні. Купа ситуацій, жінки між собою не спілкувалися. Нашу команду багато в чому зіпсували жінки».

Раніше Кополовець пояснив, чому Олег Кононов не повернеться в «Карпати».