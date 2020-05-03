Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля

Новини спорту:Карпати отримають 11 відсотків від суми його наступного трансферу.

Колишній півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль може стати гравцем Бешикташу.

За інформацією турецьких ЗМІ, в трансфері аргентинця зацікавлений головний тренер турецького гранда Серген Ялчин, який стежив за Хорхе в період його виступів у Львові.

На початку нинішнього року контракт Карраскаля у Карпат викупив Рівер Плейт, в футболці якого він забив 3 голи в 17 матчах.

Інтерес до Карраскаля також приписують Фіорентині.

Як повідомляли в онлайн-шоу «ТаТоТаке», львівський клуб отримає 11 відсотків від суми наступного трансферу Карраскаль.

За львів’ян Хорхе провів 41 матч, в яких відзначився 6 голами і 5 результативними передачами.