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Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля

Бешикташ зацікавився в послугах екс-хавбека Карпат Карраскаля
06:01 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Твиттер

Новини спорту:Карпати отримають 11 відсотків від суми його наступного трансферу.

Колишній півзахисник Карпат Хорхе Карраскаль може стати гравцем Бешикташу.

За інформацією турецьких ЗМІ, в трансфері аргентинця зацікавлений головний тренер турецького гранда Серген Ялчин, який стежив за Хорхе в період його виступів у Львові.

На початку нинішнього року контракт Карраскаля у Карпат викупив Рівер Плейт, в футболці якого він забив 3 голи в 17 матчах.

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Інтерес до Карраскаля також приписують Фіорентині.

Як повідомляли в онлайн-шоу «ТаТоТаке», львівський клуб отримає 11 відсотків від суми наступного трансферу Карраскаль.

За львів’ян Хорхе провів 41 матч, в яких відзначився 6 голами і 5 результативними передачами.

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Трансфер, Бешикташ, ФК Карпати, Карраскаль.
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