Захисник Реала Марсело не збирається залишати Мадрид

Новини спорту:Контракт бразильця з Бланкос розрахований до 2022 року.

У березні італійські джерела повідомляли про інтерес до бразильця з боку Ювентуса, але сам гравець твердо має намір продовжити кар’єру в Королівському клубі.

Минулого літа Марсело пов’язували з можливим трансфером в Турин, де він повинен був возз’єднатися з багаторічним партнером по Реалу Кріштіану Роналду.

Контракт бразильця з вершковими розрахований до 2022 року. У нинішньому сезоні на його рахунку 19 матчів у футболці Реала, в яких він забив один м’яч і віддав 6 результативних передач.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Іспанії з березня перебуває на паузі. Футболісти Реала готуються до відновлення тренувань з 11 травня.