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Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича

Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича
01:23 Сьогодні Телеграф sportarena.com Фото: Twitter

Новини спорту:В трансфері хорвата зацікавлений головний тренер Шпор Моуріньо.

Барселона розглядає варіант обміну хорватського півзахисника Івана Ракитича на хавбека Тоттенгема Тангі Ндомбеле. Контракт хорвата розрахований до літа 2021 року і каталонці хочуть отримати вигоду від продажу гравця.

В трансфері Ракитича зацікавлений головний тренер Шпор Жозе Моуріньо. У той же час, Барселона стежить за хавбеком Тоттенгема Ндомбеле, у якого склалися напружені відносини з португальським наставником.

Сам Ракітіч заявив, що в разі відходу з Барселони хотів би повернутися до Севільї, але пропозицій від андалусійців не надходило.

У нинішньому сезоні 32-річний хорват провів за Барселону 31 матч у всіх турнірах, зробивши 4 ассисти. Тангі Ндомбеле зіграв в 27 матчах за лондонців в сезоні, забивши 2 м’ячі і віддавши 4 результативні передачі.

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Каталонці лідирують в Прімері. Тоттенгем займає восьму сходинку АПЛ. Турніри призупинені через пандемію коронавірусу.

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Все по темі:

Барселона, Иван Ракитич, Танги Ндомбеле, Обмін, Хорватський півзахисник, Хавбек Тоттенгема.
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